Thiago Silva desfalca o Fluminense contra o Cruzeiro

O Fluminense não terá o zagueiro Thiago Silva no jogo contra o Cruzeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (03), às 21h30, no Maracanã. Ele não está com o elenco para a partida por conta e uma lesão no pé sofrida no jogo de ida das quartas da Libertadores.

Com isso, o zagueiro Antônio Carlos deve entrar no lugar dele, assim como aconteceu na partida contra o Atlético-GO, no último domingo. Além disso, deve fazer dupla com Thiago Santos. A contusão aconteceu no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, no dia 18 de setembro.

Thiago só entrou em campo no jogo de volta da Libertadores, na Arena MRV, em que o Flu perdeu por 2 a 0 e sofreu eliminação da competição continental. Segundo o presidente Mário Bittencourt, o defensor tomou injeções antes da partida para aliviar a dor no pé.

Com o camisa 3 em campo, o Flu só sofreu dois gols na competição, ambos contra o Juventude. Foram oito partidas no total, com a defesa saindo zerada em sete. Sem ele, foi vazada em todas as outras partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.