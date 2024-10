Filho de Ronaldinho Gaúcho se muda com a namorada

Filho de Ronaldinho Gaúcho, o jovem João Mendes está de casa nova com a namorada na Inglaterra. O jogador, contratado pelo Burnley nesta temporada, se mudou em setembro para a cidade de Manchester.

Companheira do jovem, Gioavanna Buscacio, que é irmã da atriz Giulia Buscacio, já fez um registro no novo imóvel do casal. Além disso, ela também compartilha imagens de sua adaptação ao novo país através de suas redes sociais.

Já João, que faz parte da equipe sub-21 do clube inglês, treina normalmente com outros atletas de sua nova equipe enquanto aguarda uma chance entre os profissionais. Atualmente, o Burnley disputa a segunda divisão na Inglaterra. O brasileiro tem contrato até 2026.

O casal está junto desde 2022 e já compartilhou diferentes momentos juntos nas redes sociais. Entre os principais registros estão viagens por pontos turísticos pelo mundo.

Quem é João Mendes?

João começou sua carreira na base do Cruzeiro, onde jogou por quatro anos. Porém, em 2023, levado por Ronaldinho, passou por testes no Barcelona e, após ser aprovado, assinou com o time sub-19 do clube. Ele permaneceu na Catalunha até o final de junho deste ano, quando seu contrato terminou.

Ele é filho do astro mundial com a ex-bailarina do Faustão Janaína Mendes.