Em duelo contra o rebaixamento, Criciúma bate o Atlético-GO em casa

O Criciúma venceu o Atlético-GO por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (3), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram do zagueiro Rodrigo e do meia Fellipe Mateus, no primeiro e segundo tempo, respectivamente.

Com o importante resultado em casa, o Tigre pulou para a 11ª colocação, com 35 pontos, se afastando um pouco mais do Z4 do campeonato. Contudo, ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Por outro lado, em situação crítica, o Dragão amarga mais um derrota e segue na lanterna do torneio.

O jogo

Apesar dos visitantes assustarem no início da partida, com boa chance de abrir o placar, os donos da casa assumiram o controle e dominaram a primeira etapa. Aos 28 minutos, o atacante Allano acertou a trave do Rubro-Negro Goiano ao fazer bela jogada na ponta direita, invadir a área e finalizar de canhota. Aos 41, Matheusinho levantou na área e Rodrigo, de cabeça, apareceu livre para marcar o primeiro em Santa Catarina.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Fellipe Mateus recebeu de Allano na área e tocou de primeira por cobertura para ampliar o placar para o Tigre. Três minutos mais tarde, outra grande chance dos mandantes, dessa vez com Bolasie, que soltou uma bomba para boa defesa de Pedro Rangel. Aos sete, o Dragão respondeu com Lacava, de fora da área, mas Gustavo espalmou. Aos 30, Bolasie saiu cara a cara com o goleiro, mas Pedro Rangel levou a melhor novamente e evitou o terceiro.

Próximos jogos

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma visita o Botafogo no dia 18 de outubro (sexta-feira), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Atlético, em outro confronto direto do Z4, recebe o Cuiabá, na mesma data, às 19h, no Castelo do Dragão.

CRICIÚMA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

Brasileirão 2024 – 29ª rodada

Data e horário: 03/10/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse – Criciúma, Santa Catarina

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho, 31’/1ºT), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Ronald Lopes, 0’/2ºT), Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel, 32’/2ºT); Bolasie (Felipe Vizeu, 32’/2ºT) e Allano. Técnico: Claudio Tencati

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Bruno Tubarão (Campbell, 10’/2ºT), Alix Vinicius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney (Jean Carlos, 46’/2ºT) e Baralhas; Lacava (Shaylon, 34’/2ºT), Hurtado (Derek, 10’/2ºT) e Janderson (Luiz Fernando, 10’/2ºT). Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão Amarelo: Allano (CRI); Pedro Rangel, Alejo Cruz, Alix Vinicius, Luiz Fernando (ACG)

Cartão Vermelho:



