Flamengo reclama na CBF por lances polêmicos contra Corinthians

O Flamengo formalizou uma reclamação na CBF por conta de dois lances polêmicos no jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O clube reclamou de um pênalti não marcado no início da partida e do gol anulado de Gabigol após análise do VAR.

Aos três minutos, Bruno Henrique aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou em direção ao gol. No entanto, a bola bateu no braço de Héctor Hernández, que estava de costas para o camisa 27 e com os braços abertos após saltar em vão para afastar o perigo.

O Flamengo, aliás, citou dois exemplos: São Paulo x Botafogo, pela Libertadores, e Grêmio x Atlético-MG, pelo Brasileirão. Em ambos os casos, a arbitragem assinalou a infração para o Tricolor Paulista e para o Galo.

O Rubro-Negro, aliás, reclamou na CBF por conta do gol anulado marcado por Gabigol contra o Corinthians. Na análise do VAR, a equipe presente na cabine encontrou dificuldade para entender o momento em que a bola havia saído dos pés de Alex Sandro antes do centroavante balançar as redes do Timão.

Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 20 de outubro, na Neo Química Arena. A equipe rubro-negra tem a vantagem do empate. Se o Timão vencer por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis.

