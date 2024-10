Fluminense vence Cruzeiro no reencontro com Diniz e deixa o Z4 do Brasileirão

Os deuses do futebol quiseram que Fluminense e Diniz se reencontrassem há menos de um ano da conquista da Libertadores em lados opostos, especialmente no Maracanã. E melhor para o Tricolor, que venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias marcou o gol da vitória no segundo tempo. A equipe de Mano Menezes cresceu na etapa final e garantiu o triunfo.

Com o resultado, o Fluminense sai a da zona de rebaixamento momentaneamente, vai para 16ª posição, com 30 pontos. Do outro lado, o Cruzeiro perde a primeira sob o comando de Diniz e permanece na oitava posição, com 43 pontos. Agora, os times têm uma pausa até a 30ª rodada do Brasileirão por conta da Data-Fifa. O próximo jogo do Tricolor será em clássico com o Flamengo, às, na quinta-feira (17/10), às 20h, no Maracanã. Na sexta (18/10), a Raposa, por sua vez, enfrenta o Bahia, às 21h30, no Mineirão.

Agitado

Fluminense e Cruzeiro fizeram um duelo com situações de gols e muito aberto. Sabendo do estilo de Diniz, o Tricolor pressionou a saí de bola. Foi justamente nisso que conseguiu criar as melhores oportunidades, duas vezes em erros de Villalba. Ganso, por pouco marcou, mas a bola pegou de raspão e saiu pela linha de fundo. No entanto, quem foi mais perigoso foi a Raposa. Saindo bem com a bola de trás, o time mineiro criou pelo menos três grandes oportunidades de gol, uma delas salva por Thiago Santos em cima da linha após a bola pegar no calcanhar de Marcelo. O goleiro Fábio, mais uma vez, se destacou pelo Tricolor e fez defesas importantes.

Fluminense cresce e Cruzeiro quase não cria

O início da segunda etapa seguiu da mesma maneira: os dois times com marcação frouxa e partida bem aberta. No entanto, o Fluminense conseguiu ser mais efetivo logo no início. Após pressionar a saída de bola do Cruzeiro, Ganso deu passe em profundidade para Arias, que chutou forte cruzado para abrir o placar. A bola pegou na trave antes de entrar no gol. Diante disso, Diniz promoveu mudanças no Cruzeiro para o ataque. Contudo, o time não conseguiu criar grandes situações. A melhor, aliás, aconteceu com Kaio Jorge, mas Fábio à quase queima roupa fez bela defesa. O Tricolor começou a pressionar a saída de bola e teve mais chances, com Arias e Kauã Elias. No fim, as equipes, afinal, erraram muitos passes, mas os cariocas seguraram a vitória.

FLUMINENSE 1×0 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Data-Hora: 03/10/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e renda: –

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 37’/2°T), Manoel, Thiago Santos, Marcelo (Gabriel Fuentes, 37’/2°T); Victor Hugo (Facundo Bernal, intervalo), Martinelli, Ganso (Lima, 31’/2ºT); Arias, Keno (Serna, 14’/2°T) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo (Walace, 15’/2°T), Villalba, Marlon (Kaiki Bruno, 32’/2°T); Lucas Romero (Barreal, 15’/2°T), Matheus Henrique, Matheus Pereira; Gabriel Veron (Tevis, 20’/2°T), Lautaro Díaz (Peralta, 31’/2°T) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Jhon Arias, 9’/2°T (1-0)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (PR)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões Amarelos: Victor Hugo, Keno, Kauã Elias, Arias, Marcelo, Gabriel Fuentes, Thiago Santos, Manoel (FLU), Matheus Henrique, Walace, Barreal (CRU)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.