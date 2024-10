Sporting x Casa Pia: onde assistir e escalações

Líder isolado do Campeonato Português, o Sporting volta a campo, neste sábado (4), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Casa Pia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O encontro é pela oitava rodada da competição.

Como chega o Sporting?

Atual campeão nacional e com 100% de aproveitamento nesta liga, o Sporting busca se manter com bons predicados e em lua de mel com a sua torcida. A equipe tem números arrebatadores até agora. Além das sete vitórias em sete compromissos, os Leões marcaram 25 gols e sofreram apenas dois.

Para o compromisso deste fim de semana, o técnico Rúben Amorim deve formar o seu time com: Israel; Debast, Diomande, Reis; Catamo, Morita, Hjulmand, Santos, Trincão, Araújo; Gyokeres.

Como chega o Pia?

O desafiante tem uma campanha oscilante até aqui: duas vitórias, dois empates e três derrotas. Com oito pontos, está no meio da tabela. Assim, o técnico João Pereira sabe que enfrentar o Sporting, fora de casa, é uma missão para lá de ingrata.

O Pia deve ir a campo com a seguinte escalação. A saber: Sequeira; Zolotic, Kluivert, Goulart; Lelo, Kraev, Brito, Geraldes; Moreira, Cassiano, Svensson.

Onde assistir?

O Disney + (streaming) transmite a partida

Campeonato Português, rodada 8

Sexta (4)

Rio Ave x Famalicão – 16h15

Sábado (5)

Gil Vicente x Amadora – 11h30

Moreirense x Santa Clara – 11h30

Arouca x AVS – 14h

Sporting x Casa Pia – 16h30

Domingo (6)

Farense x Estoril – 11h30

Vitória de Guimarães x Boavista – 11h30

Nacional x Benfica – 14h

Porto x Braga – 16h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.