Wendel Silva se surpreende com adaptação rápida no Santos: ‘Muito feliz’

Anunciado no dia 19 de agosto, o centroavante Wendel Silva aparenta estar há muito tempo no Santos. Ele chegou na janela de transferência do meio do ano emprestado pelo Porto, de Portugal. Desde então, assumiu a titularidade e virou referência no setor ofensivo do Peixe. Contudo, o próprio jogador admitiu que não esperava uma adaptação tão rápida.

“Vim do futebol europeu, estou me adaptando muito bem e muito feliz. Ainda continuo me adaptando junto com o grupo e buscando o meu melhor futebol aqui. Eu não esperava ser tão rápida assim (a adaptação), fui pego de surpresa, mas fico feliz pelo meu momento e espero continuar assim”, disse, Wendel, para a SantosTV.

Wendel Silva projeta duelo contra o Goiás

Até aqui são sete partidas, dois gols e três assistências. Ele foi as redes contra Brusque e América-MG, logo nas suas primeiras partidas com o Peixe. Agora, ele e todo o elenco está focado no embate contra o Goiás, nesta segunda-feira (7/10), às 21h, fora de casa, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Vai ser um jogo bem difícil. Estamos sem perder há um tempo, mas cada jogo é um jogo. Vamos lá para buscar os três pontos e seguir até o nosso objetivo”, completou o atacante.

O Peixe é o vice-líder da competição com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. O grande objetivo da equipe é o acesso, mas não quer deixar de buscar o título da Série B. Assim, o duelo contra o Goiás aparece como uma verdadeira decisão para as pretensões do Santos.

