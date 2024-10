De Bruyne, da Bélgica, pede para não ser convocado para Liga das Nações

O meio-campista Kevin De Bruyne pediu para não participar das próximas quatro partidas da Bélgica na Liga das Nações (dois em outubro e dois em novembro). Assim, durante a convocação, o treinador da seleção, Domenico Tedesco, explicou que o capitão do Manchester City preferiu se afastar para cuidar da saúde.

“Eu tive uma longa conversa com Kevin (De Bruyne). Ele me pediu para pular essa convocação e também a de novembro para poder cuidar do corpo. A agenda ficou ainda mais cheia por causa do Mundial de Clubes. É por isso que ele não está lá agora e em novembro. Mas quando realmente importa – a Copa do Mundo – ele irá”, disse o técnico.

Vale lembrar que o jogador se lesionou no jogo do City pela primeira rodada da Champions League, diante da Inter de Milão. Na ocasião, ele sentiu um desconforto na coxa, que também o deixou fora de outras quatro partidas com o clube inglês.

Lukaku foi outro nome que ficou de fora da lista. Por outro lado, Malick Fofana (Lyon), Cyril Ngonge (Napoli), Matte Smets (Genk) e Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) são as surpresas da lista do técnico.

Dessa forma, o belga ficará de fora de dois confrontos com a Itália, um com a França e outro com Israel. O atleta quer se recuperar 100% do problema físico para dar sequência à temporada 2024/25.

“Ele sofreu uma lesão, mas está muito motivado para continuar com os Red Devils e jogar a Copa do Mundo em 2026”, completou Tedesco.

Confira a convocação da Bélgica

Goleiros: Koen Casteels, Matz Sels e Maarten Vandevoordt

Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Wout Faes, Arthur Theate, Koni De Winter, Sebastiaan Bornauw e Matte Smets

Meio-campistas: Amadou Onana, Orel Mangala, Youri Tielemans e Arne Engels

Atacantes: Johan Bakayoko, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Malick Fofana, Cyril Ngonge e Leandro Trossard.

