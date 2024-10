Depois de ‘benção’, Zico dá conselhos a Filipe Luís em novo desafio no Flamengo

A primeira experiência de Filipe Luís como técnico de futebol profissional começou com nada mais nada menos que ‘as bençãos’ de Zico. O maior nome da história do Flamengo não só aprovou a escolha do clube para o sucessor de Tite, como garantiu que o ídolo rubro-negro está preparadíssimo para os desafios de comandar um dos elencos mais valiosos da América do Sul. O novo treinador, vale frisar, estreou com vitória na semifinal da Copa do Brasil e recebeu inúmeros elogios pela intensidade apresentada por sua equipe durante a partida.

Além da forte identificação que ambos têm com o Flamengo, Zico ainda usou sua experiência como técnico para aconselhar Filipe Luís neste novo desafio. Treinador do Kashima Antlers por quase uma década, a maior referência da história rubro-negra disse que o amigo precisará “tomar decisões por conta própria” para obter sucesso nessa nova função no futebol.

“Gosto muito do Filipe Luís. Ele está preparadíssimo para ser treinador, cara. Há um ano, nos encontramos no Maracanã e conversamos sobre isso, então justamente algo que ele sempre quis. Eu não quis ser treinador, mas isso aconteceu e eu não pude dizer não ao Kashima. Eu tive um momento bom, e então o presidente da Federação quis que eu fosse técnico. Fiquei nessa por dez anos. Mas paguei com a língua, pois eu sempre falei que não ia me tornar técnico”, disse em entrevista ao ‘Canal Goat’ antes de prosseguir:

“O Filipe é muito identificado com o Flamengo, então por isso vai ter cobrança. Mas a dica que posso dar para ele segue na linha de tomar as decisões por conta própria, o que ele achar certo. Ele não pode deixar de fazer o que pensa ou acha, ele tem que fazer aquilo que está preparado e aprendeu no futebol. Ele aprendeu muito, jogou em grandes times na Europa e trabalhou com grande profissionais, assim como no Brasil. Coloca isso em prática, sabe? Não tenta agradar ninguém, mas seja sempre justo. O elenco é grande, não pode dar preferência para esse ou aquele, pois eles ficam de bico. Então tem que fazer o que sabe, mas sendo justo”.

Conselhos de Zico

Assim como o aconselhou durante o programa ‘O Brabo Tem Nome’, do Canal Goat, Zico fez o mesmo diretamente para Filipe Luís. O técnico revelou um papo que teve com o ídolo às vésperas da estreia como técnico do Flamengo, na noite dessa quarta-feira (2), na vitória sobre o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

“Ontem (terça-feira) à noite, eu estava indo para a cama e aí eu vejo meu celular: Arthur Coimbra. É interessante, muito bom. Mas ter o Zico como amigo nunca me parece normal. É um privilégio muito grande. Ele me ligou, me desejou sorte, me deu alguns conselhos, me contou um pouco da história dele como treinador. Ainda não consigo ficar normal do lado do Zico, do Júnior e, principalmente, do Athirson. Não consigo ficar do lado dele direito, porque são grandes, são ídolos, mas estou me acostumando. E o Zico é tão próximo e tão humilde, que fica mais fácil. Mas, para mim, é único ter o Zico como amigo”, disse Filipe Luís.

Chegada ao Flamengo

Depois de acumular experiência nas categorias de base do Flamengo, Filipe Luís decidiu aceitar o convite para comandar o time profissional na última segunda-feira (1), após a demissão de Tite. O ex-lateral retorna ao clube como treinador dez meses após pendurar as chuteiras – na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, dia 3 de dezembro de 2023.

O próximo desafio como técnico, aliás, é justamente pela competição que se despediu do futebol: Campeonato Brasileiro. O Flamengo de Filipe Luís, aprovado por Zico, encara o Bahia de Rogério Ceni na Arena Fonte Nova. O confronto está marcado para este sábado (5), às 19h, pela 29ª rodada do torneio de pontos corridos.

