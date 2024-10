Athletico-PR x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, mas com o Palmeiras fungando no cangote e somente um ponto atrás, o Botafogo defende a ponta fora de casa. Neste sábado (5), o Glorioso visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela rodada 29 desta edição da competição. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), em Curitiba.

Como chega Athletico?

O Furacão está com graves problemas. Fora das copas, só tem o Brasileirão para disputar em ano de centenário. Para piorar, no Nacional, não vence há oito jogos e, depois de flertar com a zona de rebaixamento, já marcou um date com o Z4. Afinal, apenas três pontos separam o Paranaense do purgatório. Para evitar este insólito e desprimoroso rendez-vous, os jogadores do Rubro-Negro precisam dar uma resposta em campo. O Athletico é somente o 15º lugar, com 31 pontos.

Sem ainda vencer, o técnico Lucho González tem desfalques entre os volantes. Christian cumpre suspensão. Já Fernandinho, futebolista em quem a torcida deposita a esperança, tem um problema físico. O ex-jogador da Seleção Brasileira é, portanto, dúvida para o embate contra os cariocas.

Como chega o Botafogo?

Com 57 pontos e em busca do tricampeonato nacional, o Botafogo do técnico Artur Jorge testará, então, sua força como visitante. Depois de passar setembro invicto e com vaga na semifinal da Libertadores, o Glorioso chega a Curitiba com a crista elevada. Porém, vai encontrar um ambiente inóspito e de más lembranças. O Mais Tradicional não vence o Athletico, na capital paranaense, desde 2008. Na ocasião, aliás, o time era treinado por Cuca e fez 3 a 0.

Com, enfim, uma semana livre para recuperar a parte física do elenco, o Botafogo vai, assim, com força máxima em relação à espinha dorsal dos últimos encontros. No departamento médico, quatro jogadores: Jeffinho, Eduardo, Cuiabano e Nascimento. O quarteto se prepara para ficar à disposição da comissão técnica. Mas só após a Data Fifa. Uns mais cedo, outros um pouco mais adiante.

Onde assistir?

A CazéTV, no YouTube, transmite a peleja

ATHLETICO x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PER)

Data e hora: 5/10/2024, às 16h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR: Mycael; Rocha, Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel, Erick e Esquivel; Zapelli, Canobbio e Pablo. Técnico: Lucho González

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Jesus. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

