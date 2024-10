Mano explica escalação do Fluminense: ‘Não pode ter medo de errar’

O técnico Mano Menezes surpreendeu na escalação do Fluminense diante do Cruzeiro, no Maracanã, nesta quinta-feira (3). Assim, o comandante optou por colocar o jovem Victor Hugo, reforço da última janela de transferência no lugar de Facundo Bernal. No entanto, o atleta não teve uma boa atuação e concedeu muito espaço para o setor de criação da Raposa.

Na volta do intervalo, o treinador desfez a mudança, e recolocou o uruguaio em campo. Dessa forma, o sistema defensivo ficou menos exposto, e a dupla de zaga Manoel e Thiago Santos teve menos trabalho na etapa final. No primeiro tempo, ambos tiveram dificuldade com o rápido contra-ataque da equipe mineira, que, por pouco, não abriu o placar.

Segundo Mano, Bernal necessitava de um tempo, visto que tinha dificuldade em terminar as partidas e também de adaptação. Além disso, a escolha de Manoel foi para dar velocidade nas coberturas, de acordo com a visão do comandante tricolor.

“Você não pode ter medo de errar, senão você não joga, mas a escolha do Manoel é porque a gente também sabia que o ataque era muito rápido do adversário. Manoel é um jogador de mais velocidade para fazer junto com Thiago nas coberturas dos dois lados”, explicou.

“Quis dar um pouquinho de respiro para Facundo que vinha tendo um pouco de dificuldade, não conseguia completar os jogos. Estava sofrendo um pouquinho, mas Facundo está em adaptação. Veio de um clube pequeno no Uruguai, sem tanta estrutura quase nada. Fez os primeiros jogos sem sentir, depois você começa a sentir a carga a sequência de jogos e não podemos perder, então foi para dar uma respirada”, acrescentou.

Válvula de escape pelo lado

Quem também foi titular foi Keno, que buscou dar mais velocidade pelo lado, com dribles e confrontos individuais, algo que o treinador procurava. O jogador, porém, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Fluminense no Brasileirão, diante do Flamengo, dia 17, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

“Entrou bem, foi a segunda alteração. A outra foi Keno. A gente achava que precisava ter um homem de válvula de escape com bastante velocidade com drible porque ia ser necessário que estivesse assim”, frisou.

“Precisamos estar todos muito próximos, se ajudando bastante, com humildade, pouca vaidade, competir todo o jogo como competimos hoje. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar ao nosso lado com mais paciência. Não temos medo de cobrança. Vamos trabalhar para que seja melhor sempre”, concluiu.

