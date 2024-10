Conheça mansão de Filipe Luís, novo técnico do Flamengo, no Rio

Filipe Luís se encantou com os charmes do Rio de Janeiro e não desgrudou da cidade desde seu retorno ao Brasil, em 2019. O novo técnico do Flamengo voltou ao país justamente para defender o clube, após 14 anos de Europa, e desde então vive em uma luxuosa mansão com a família na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RJ.

Casado com a espanhola Patricia Bruno, com quem se relaciona há 17 anos, o técnico voltou ao Brasil em julho de 2019 para jogar pelo Flamengo – comandado por Jorge Jesus à época. O casal vive com os três filhos no Rio: Tiago, de 11 anos, Sara, de dez, e o caçula Lucas, de apenas seis.

Depois de escrever seu nome na história do clube de coração como jogador, Filipe ostenta o sonho de repetir o feito como técnico. O treinador aceitou o convite do Flamengo após a demissão de Tite, na manhã da última segunda-feira (30), e fez sua estreia dois dias depois, na quarta-feira (2), no Maracanã.

Mansão de Filipe Luís

Localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, a casa do treinador tem dois andares e uma área externa completa. A sala tem integração com a parte de fora por meio de portas de vidro, que se abrem quando o espaço está sendo utilizado – oferecendo mais amplitude.

A propriedade está avaliada em R$ 7 milhões e possui um amplo terreno, com piscina, hidromassagem, pula-pula, gazebo para relaxa e um campo de futebol. Há, ainda, uma cozinha gourmet na área externa – tão completa quanto o cômodo interno, também em inox. A mansão ainda conta com cinco quartos – todos suítes – e uma sala com um cantinho destinado ao Flamengo, composto por quadros e troféus conquistados pelo clube.

Filipe Luís no Flamengo

O ídolo rubro-negro chegou ao Flamengo como jogador, em julho de 2019. Em sua apresentação, no dia 26, o ex-lateral disse que seu objetivo ao aceitar retornar ao Brasil era justamente fazer história no clube de coração e cumprir uma promessa feita ao avô. E assim o fez – com maestria, aliás. Disputou 176 jogos pelo Rubro-Negro, marcou quatro gols, esteve presente em 112 vitórias e levantou dez troféus entre agosto de 2019 e dezembro de 2023.

Títulos: Campeonato Carioca (2020 e 2021); Supercopa do Brasil (2020 e 2021); Copa do Brasil (2022); Campeonato Brasileiro (2019 e 2020); Recopa Sul-Americana (2020) e Libertadores da América (2019 e 2022).

Se despediu dos gramados em dezembro de 2023, mas não mudou de clube ao iniciar a carreira como técnico. Assumiu inicialmente o comando da equipe Sub-17 e não demorou muito para chegar ao Sub-20, onde sagrou-se campeão mundial em agosto, no Maracanã. A história pelo profissional começou na última quarta-feira (2) na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

