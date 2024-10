Arthur Elias convoca Seleção para amistosos no Espírito Santo

O técnico Arthur Elias convocou, na manhã desta sexta-feira (4), a Seleção Brasileira feminina para os dois amistosos contra a Colômbia, que acontecerão nos dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A lista, aliás, conta com sete novidades.

Isa Haas, Kaká, Camilinha, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz foram chamadas pela primeira vez para vestir a Amarelinha.

Em resumo, esses serão os primeiros jogos da Seleção Brasileira após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

Veja a lista

GOLEIRAS

Lorena – Grêmio

Natasha – Palmeiras

Tainá – América MG

DEFENSORAS

Tarciane – Houston Dash (EUA)

Lauren – Atlético Madrid (ESP)

Vitória Calhau – Cruzeiro

Isa Haas – Internacional

Kaká – São Paulo

Yasmim – Corinthians

Bia Menezes – São Paulo

Fê Palermo – Palmeiras

Camilinha – São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio – Corinthians

Laís Estevam – Palmeiras

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Yaya – Corinthians

ATACANTES

Ludmila – Chicago Red Stars (EUA)

Adriana – Orlando Pride (EUA)

Gabi Portilho – Corinthians

Priscila – América Mex (MEX)

Micaelly – Ferroviária

Kerolin – NC Courage (EUA)

Dudinha – São Paulo

Amanda Gutierrez – Palmeiras

Vic Albuquerque – Corinthians

Gio Queiroz – Atlético Madrid (ESP)

