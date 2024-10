Cruzeiro terá reforço que vai ‘balançar Minas Gerais’

O novo dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, está decidido a investir pesado para fortalecer a equipe na próxima temporada. Durante o lançamento de um novo empreendimento, ele foi questionado sobre o futuro da Raposa e garantiu a chegada de um reforço de peso.

“Quero deixar um recado para os cruzeirenses. Ontem tivemos um resultado triste, mas isso faz parte do futebol. Estamos trabalhando para dias melhores. Espero que no próximo ano possamos trazer um grande jogador, que vai mexer com Minas Gerais”, declarou Pedro Lourenço em vídeo divulgado pela Rádio Liberdade.

Na última quinta-feira (3), o Cruzeiro foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O meia Arias marcou o gol da vitória no Maracanã.

Com esse resultado, o Cruzeiro prolonga seu jejum de vitórias na Série A. A equipe comandada por Fernando Diniz ocupa a oitava posição, com 43 pontos. O novo treinador, por sua vez, ainda não conseguiu vencer desde que assumiu o time, somando dois empates e uma derrota até o momento.

