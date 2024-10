Com gol de David Neres, Napoli vence o Como e abre vantagem na liderança do Italiano

O Napoli venceu o Como por 3 a 1 nesta sexta-feira (4), em partida de abertura da sétima rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Scott McTominay, Lukaku e David Neres marcaram os gols da vitória. Gabriel Strefezza descontou. Com o triunfo, o Napoli, líder isolado, chegou aos 16 pontos. A Juventus é a segunda colocada, com 12 pontos.

Como foi o jogo

O Napoli, do técnico Antonio Conte, abriu o placar logo aos 23 segundos de jogo, com Scott McTominay. Mas, a partir daí, só deu Como no jogo. Com uma pressão avassaladora, a equipe de Cesc Fàbregas chegou ao empate aos 42′, quando Gabriel Strefezza, da entrada da área, chutou cruzado, sem chances para Elia Caprile. Em resumo, o empate ficou de bom tamanho para o time da casa, já que o visitante criou diversas chances de gol.

O segundo tempo contou com um cenário completamente distinto do anterior. Logo aos cinco minutos, após erro na saída de bola, Sergi Roberto fez pênalti em Mathías Olivera. Assim, Romelu Lukaku foi para a bola e marcou, colocando o Napoli novamente na frente no marcador. Já na reta final, o brasileiro David Neres, que saiu do banco, marcou o terceiro gol, com assistência do belga.

