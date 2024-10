Suspensão de Pogba é reduzida e ele pode voltar ainda nesta temporada

Paul Pogba, meia de 31 anos que pertence à Juventus, testou positivo para dehidroepiandrosterona no primeiro jogo da temporada 2023/24 e recebeu uma suspensão de quatro anos por doping. No entanto, após ganhar um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte, ele poderá voltar a treinar com o time a partir de janeiro e disputar partidas a partir de março.

Inicialmente, Pogba acabou sendo suspenso por quatro anos em uma decisão de março, e começou a cumprir a pena em setembro de 2023. Dessa forma, o meia está afastado dos gramados desde então.

Em dezembro de 2023, o Tribunal Nacional Antidoping da Itália aceitou o pedido da Procuradoria para aplicar a punição de quatro anos. Este é o período padrão de suspensão de acordo com o Código Mundial Antidoping. Caso essa pena seguisse em vigor, Pogba só poderia voltar aos campos em agosto de 2027.

No entanto, suspensões de quatro anos por doping podem ser reduzidas quando o atleta prova que a violação não foi intencional, ocorreu por contaminação, ou se ele fornecer “assistência substancial” para ajudar nas investigações.

Entretanto, Pogba já voltou aos gramados. Pouco depois desta notícia, o francês publicou nas redes sociais uma imagem com as chuteiras e uma meia personalizada já calçadas.

