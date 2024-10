Atlético: Guilherme Arana tem lesão confirmada e será desconvocado da Seleção Brasileira

O lateral-esquerdo Guilherme Arana deixou a partida contra o Vasco na última quarta-feira, durante a vitória do Atlético por 2 a 1, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, após sofrer uma lesão.



Exames de imagem confirmaram uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, Arana provavelmente ficará fora dos próximos compromissos do Galo. O clube, como de costume, não divulgou o tempo previsto de recuperação.

Além de desfalcar o Atlético, Arana será desconvocado da Seleção Brasileira. O jogador havia sido chamado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O lateral já iniciou o tratamento de fisioterapia e a expectativa é de que esteja liberado antes dos confrontos decisivos contra o Vasco, no dia 19 de outubro, e os duelos das semifinais da Copa Libertadores contra o River Plate, nos dias 22 e 28 de outubro.

O Atlético volta a campo neste sábado (5), às 16h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Vitória em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

