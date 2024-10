Ex-modelo húngara detalha postura de Neymar em processo de DNA de suposta filha

Nesta sexta-feira (4), a ex-modelo Gabriella Gaspar detalhou um pouco mais sobre o processo de DNA para comprovação da paternidade de sua filha, Jázmin Zoe, que ela afirma ser de Neymar. A húngara definiu esse período como ‘solitário’, visto que não recebeu qualquer contato do astro ou de sua família desde o início do procedimento. Nem mesmo após as inúmeras tentativas de diálogo por parte dela.

Gabriella Gaspar já havia contado à imprensa sobre outras tentativas de contato antes de entrar com o processo para reconhecimento da paternidade. Sem obter qualquer retorno por parte de Neymar ou de sua família, ela decidiu acionar os meios legais para ir em busca dos direitos da filha, que ela afirma ser fruto de uma breve relação com o atleta na Bolívia, em 2014.

“Infelizmente, nunca obtive resposta para nada. Confio todos os dias que eles escreverão para Jázmin apesar do processo. Sempre mandei fotos dela para eles, mas também não houve resposta para isso”, disse Gabriella em entrevista exclusiva ao site ‘Bebê Mamãe’.

Ainda em tom de lamentação pela postura de Neymar, Gaspar revelou que não recebeu contato nem mesmo dos representantes do atleta durante o processo. “Não conseguimos falar com eles, nem mesmo através de advogados. Ninguém entrou em contato. Mas espero que tudo mude em breve”, disse.

Contatos anteriores

Em outro trecho da entrevista, Gabriella reiterou o que havia dito em outras oportunidades sobres as incessantes tentativas de contato no decorrer dos últimos dez anos. A ex-modelo garante que tem buscado Neymar e seus familiares desde o início da maternidade, mas nunca obteve qualquer retorno.

“Procuro Neymar e sua família desde o início, mas infelizmente não obtive resposta. Procurei a mídia e depois um advogado por causa da minha filha. No começo eu queria resolver isso sem ir ao tribunal, mas percebi que isso não levaria a nada. Tudo tinha que acontecer assim”, e concluiu:

Mesmo agora, espero que, apesar dos processos, Neymar e sua família estejam escrevendo por causa de Jázmin. Porque Jázmin espera todos os dias por isso, para receber essa mensagem dos avós, da tia ou do pai. Gostaria de ter resolvido tudo fora dos tribunais para que o processo não demorasse muito”, contou.

Neymar realiza exame de DNA

As partes envolvidas aguardavam o resultado do exame de DNA na data prevista inicialmente: em setembro. O processo, contudo, passou por alterações após os advogados de Neymar pedirem a presença de Jázmin no Brasil – solicitação negada por Gabriella Gaspar.

A ex-modelo alegou alto custo de deslocamento e, portanto, o juiz autorizou a coleta de amostras no exterior. Nesse cenário, a Justiça da Hungria precisa nomear um laboratório para se responsabilizar pelo colhimento e envio do material genético da criança.

O astro do Al-Hilal fez a coleta de seu material genético para realização de DNA no início de agosto. Caso a paternidade se confirme, Jázmin Zoé, de 10 anos, se tornará a quarta filha do jogador – frutos de relacionamentos distintos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.