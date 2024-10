Estêvão treina, e Palmeiras terá mudança contra o Bragantino

O Palmeiras encerrou nesta sexta-feira (4) sua preparação para o duelo com o Bragantino, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Estêvão participou novamente dos treinos e tem chance de ser relacionado para a partida no Abi Nabi Chedid, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem, de 17 anos, participou das atividades junto com o elenco. Ele ainda está em transição entre a parte física e técnica. Contudo, avançou bem no tratamento de uma lesão na coxa esquerda, que o tirou de ação por dois jogos, e trabalhou com o grupo principal do Verdão durante toda a semana.

LEIA TAMBÉM: Palmeiras faz contato por Gabriel Jesus, mas Arsenal veta saída

Quem também está na fase de transição são os laterais-direitos Mayke e Marcos Rocha. Eles também estiveram em alguns períodos em atividades com o elenco do Palmeiras. A tendência, no entanto, é que sejam desfalques contra o Massa Bruta, sendo preparados durante a Data Fifa para voltar 100% fisicamente. Caso algum deles seja relacionado, deve começar a partida no banco.

Abel Ferreira terá uma mudança na equipe titular. Afinal, Richard Ríos e Zé Rafael retornam após cumprirem suspensão automática. Assim, estão disponíveis para entrar em campo, e o colombiano é favorito para começar jogando no lugar do jovem Fabinho.

Dessa maneira, o Palmeiras deve ir a campo com a seguinte escalação: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, a um do líder Botafogo. Em caso de vitória e um tropeço do Alvinegro, o Verdão assume a liderança da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.