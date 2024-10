Bahia x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado (4), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, a bola rola às 19h (de Brasília). Na classificação da competição, três pontos separam as equipes. O time carioca está na frente, com 48, na quarta posição. O Tricolor de Aço é o sexto, com 45.





Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Bahia e Flamengo.

Como está o Bahia

O técnico Rogério Ceni, que ainda não sabe o que é vencer o Flamengo como treinador (14 derrotas em 14 jogos), não terá Everton Ribeiro, suspenso. Assim, Carlos De Pena deve assumir a vaga. Por outro lado, Nicolás Acevedo, recuperado de lesão, deve ir para o jogo.

Na véspera da partida, Caio Alexandre falou sobre o confronto, e chegou a responder sobre o tabu do treinador contra o time rubro-negro.

“Temos que dar o nosso melhor. Pelo professor, pela gente, pelo Bahia. Temos que fazer jogo muito concentrado, Flamengo é uma grande equipe. Teve mudança de treinador recentemente, fez grande jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Temos que competir ao máximo, estar bem concentrados. Vai ser um jogo de detalhes, como foram os últimos’, disse o jogador.

Como está o Flamengo

Assim como o Bahia, o Flamengo também terá um desfalque importante. Afinal, Alex Sandro, com desconforto na coxa direita, não viajou com a delegação. Assim, o técnico Filipe Luís, que estreou com vitória no meio da semana, irá escalar Ayrton Lucas na lateral esquerda. Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro e Luiz Araújo seguem sob os cuidados do departamento médico (não jogam mais neste ano).

BAHIA X FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 19h

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos de Pena e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Gabigol (Plata) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Neuza Inês Back e Lúcio Beiersdorf Flor

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.