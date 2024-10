André é eleito melhor jogador de setembro pelo Wolverhampton

Em seu primeiro mês no Wolverhampton, André recebeu o troféu de melhor jogador de setembro do clube, em escolha feita pelos torcedores. Dessa maneira, o volante ex-Fluminense superou o atacante Matheus Cunha e o meia Mario Lemina na votação. André teve 45% dos votos, após disputar apenas quatro jogos pelo Wolves.

André esteve em campo poucos minutos contra o Nottingham Forest, ainda em agosto, e depois foi titular nas derrotas para Newcastle, Aston Villa e Liverpool na Premier League, todos em setembro.

O ex-jogador do Fluminense se destacou logo em sua estreia como titular, mesmo na derrota por 2 a 1 para o Newcastle, ao acertar todos os 40 passes que tentou. Foi a primeira vez que um jogador alcançou 100% de precisão de passes em sua primeira partida como titular na Premier League.

LEIA MAIS: Suspensão de Pogba é reduzida, e meia pode voltar ainda nesta temporada

No entanto, o Wolverhampton é o lanterna da Premier League 2024/25 e tenta se recuperar na competição. Com a pior campanha entre os 20 clubes, o Wolves somou apenas um ponto em cinco jogos. Dessa maneira, neste sábado, o time enfrenta o Brentford, às 11h (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.