Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (5), Crystal Palace e Liverpool se enfrentam às 8h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, na partida de abertura da 7ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Crystal Palace

O clube londrino faz um péssimo início de temporada e ainda não venceu nesta edição da Premier League. O time que tem John Textor como acionista majoritário está na zona de rebaixamento com duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos.

Ao mesmo tempo, o técnico Oliver Glasner terá que superar alguns desfalques para enfrentar o líder da competição. Isto porque Chadi Riad, Christopher Richards e Cheick Doucouré, lesionados, estão sem condições de jogo. Além disso, o zagueiro Rob Holding está afastado do elenco devido a uma suposta discussão com o treinador.

Porém, a boa notícia é que o brasileiro Matheus França deve retornar ao banco de reservas após se recuperar de uma lesão.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool vai em busca da vitória para seguir na liderança isolada da Premier League. Sob o comando do técnico Arne Slot, que assumiu o cargo após a saída de Klopp, a equipe faz uma boa campanha na liga nacional e aparece como favorito para buscar os três pontos fora de casa.

No momento, os Reds aparecem no topo da tabela com 15 pontos em seis jogos. Além disso, o Liverpool vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Bologna, pela segunda rodada da fase de liga da Champions, e manteve os 100% de aproveitamento na competição europeia.

O único desfalque confirmado nos Reds fica por conta de Harvey Elliott. Contudo, Federico Chiesa aparece como dúvida. Mas, a boa notícia é que Darwin Núñez, Diogo Jota e Andy Robertson se recuperaram e estão à disposição para o jogo deste sábado.

Crystal Palace x Liverpool

7ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 05/10/2024, às 8h30 (de Brasília).

Local: Selhurst Park, em Londres (ING).

Crystal Palace: Henderson; Jefferson Lerma, Guéhi e Lacroix; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Eze, Nketiah e Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szboszlai e Luis Díaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

VAR: David Coote (ING).

