Gabigol cita ‘saudade de jogar’ pelo Flamengo e já vê evolução com Filipe Luís

Gabigol foi titular na estreia de Filipe Luís como técnico do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista à FlaTV, o atacante comemorou e revelou que estava com saudades de entrar em campo pela equipe. Além disso, já vê evolução com o novo treinador.

“Estava com saudade (de jogar), era o que eu precisava, ter ritmo. Filipe Luís é um grande amigo, quando virou treinador a gente sabia que isso iria mudar um pouco (a relação). Eu o respeito muito”, afirmou em entrevista à Fla TV.

Gabriel Barbosa chegou a anotar um gol, que acabou anulado por impedimento milimétrico no VAR. Na visão do camisa 99, o placar poderia ser ainda maior, mesmo com pouco tempo de trabalho de Filipe.

”(Flamengo x Corinthians) foi 1 a 0, mas poderia ter sido mais. Colocamos nossa forma de jogar, botamos pressão, foi importante. Trabalhamos um dia com Filipe Luís e evoluímos bastante, espero trabalhar bastante e evoluir mais”, declarou.

Gabriel, aliás, soma apenas quatro gols e uma assistência em 29 partidas pelo Flamengo na temporada. O atleta de 28 anos, afinal, tem contrato na Gávea apenas até o final do ano e ainda não chegou a uma definição sobre renovação ou saída do Fla.

