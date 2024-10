Vasco ainda tem dúvidas na escalação contra o Juventude

O Vasco deverá ter mudanças para enfrentar o Juventude, neste sábado (5), em São Januário. Ao encerrar a preparação do Cruz-Maltino para o duelo, em treino no CT Moacyr Barbosa, o técnico Rafael Paiva praticamente definiu o time que vai a campo. Sem dar muitas pistas, porém.

Segundo o portal “ge”, Sforza deve ser o substituto de Mateus Carvalho, expulso no empate contra o Cruzeiro, no último domingo (29). Na ponta direita, onde ainda não há titular oficial desde a lesão de Adson, é possível que Puma Rodríguez siga formando a dobra com o lateral Paulo Henrique. As outras opções são Jean David e Rayan.

LEIA MAIS: Segurança do Vasco e lateral do Athletico são suspensos pelo STJD

Já na zaga, há indefinição por conta da má atuação defensiva contra o Atlético-MG, em derrota por 2 a 1, na última quarta-feira (2). João Victor, mesmo à disposição, não foi utilizado no jogo em questão, sendo provável que ele ganhe vaga no time neste sábado. A dupla formada por ele e Maicon é a melhor em aproveitamento no Vasco, aliás – leia mais aqui.

Assim, o provável time do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Léo), Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Coutinho; Puma (Rayan ou Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti.

