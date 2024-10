Cuiabá x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Cuiabá neste sábado (5/10), às 19h, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado precisa desesperadamente da vitória, já que está na penúltima colocação, com apenas 23 pontos e busca uma sequência positiva para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Tricolor está na quinta posição, com 47 pontos e também busca o triunfo para entrar no G-4 e se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Cuiabá e São Paulo terá transmissão do Premiere.

Como chega o Cuiabá

O Dourado não faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe está na 19° colocação, com apenas 23 pontos e não vence há quatro rodadas. Assim, o jogo contra o São Paulo é crucial para a equipe fugir da zona de rebaixamento. Contudo, para a partida, o técnico Bernardo Franco não terá André Luis e Filipe Augusto, ambos no departamento médico. Entretanto, não existe jogadores suspensos e o técnico pode ter seus principais jogadores para o embate neste sábado.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo segue com seu principal objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados. Contudo, para a partida, o técnico Luis Zubeldía terá desfalques importantes. Afinal, os atacantes Calleri e Erick, além do zagueiro Alan Franco, estão fora por conta do terceiro cartão amarelo que receberam no último embate. No sistema defensivo, Sabino deve fazer parceria com Arboleda. Contudo, já no sistema ofensivo existe uma dúvida. A tendência é que André Silva comece como referência, mas existe a possibilidade de William Gomes começar o embate. Assim, Luciano jogaria como referência no ataque.

CUIABÁ X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 29ª Rodada

Data e horário: 05/10/2024, 19h(de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Rato, Luciano e Lucas; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

