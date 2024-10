Corinthians x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Internacional fazem um duelo de opostos neste sábado (5/10), às 19h, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 18° colocado, com 28 pontos e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Colorado está na sétima posição, com 45 pontos somados e está muito próximo do G-4 e deseja entrar no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Internacional terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

O Timão perdeu no meio de semana para o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, mas o foco realmente está no Brasileirão. Afinal, a equipe está na zona de rebaixamento, na reta final da competição. Assim, espera contar com a força da sua casa para somar os pontos necessários para evitar o descenso. Contudo, para o embate, o técnico Ramón Díaz não terá três jogadores à sua disposição. Fagner e André Ramalho foram expulsos contra o São Paulo e terá que cumprir suspensão. Caso parecido de Romero, que também está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. No sistema defensivo, Matheuzinho e Gustavo Henrique devem entrar no time titular. Entretanto, para o ataque, fica a expectativa que Memphis Depay comece na equipe principal pela primeira vez.

Como chega o Internacional

Invicto a oito jogos, o Colorado tenta manter a boa fase para entrar de vez na zona de classificação para a Libertadores. Afinal, a equipe tem o mesmo número de pontos do Bahia, que abre o G-6, mas perde no saldo de gols. Assim, vencer o Corinthians fora de casa deixa as esperanças do Inter em se classificar para a competição continental, maiores. Para a partida, o treinador Roger Carvalho deve manter a base que venceu o Vitória na última rodada, só com a entrada de Rômulo no lugar do lesionado Fernando. Rogel, Mercado e Borré seguem fora no DM. Assim, Enner Valência deve ganhar mais uma chance no time titular.

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 29ª Rodada

Data e horário: 05/10/2024, 19h(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Pedro Henrique) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.