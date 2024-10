Manchester City x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

A 7ª rodada da Premier League 2024/25 terá sequência neste sábado (5), com os atuais campeões em campo. O City recebe o Fulham às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, com o objetivo de seguir na briga pela liderança do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester City

Atual tetracampeão da Premier League, o City vem de um empate com o Newcastle e viu o Liverpool assumir a liderança isolada da competição. No momento, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola tem 14 pontos, contra 15 dos Reds.

Ao mesmo tempo, o time chega embalado após golear o Slovan Bratislava pela segunda rodada da fase de liga da Champions e aparece como favorito para buscar mais três pontos neste sábado. Além disso, Guardiola poupou alguns jogadores na partida do meio de semana e deve ter os retornos de Rúben Dias e Ederson ao time titular.

Contudo, o City segue sem poder contar com dois jogadores importantes do elenco que estão lesionados: De Bruyne e Rodri, este segundo fora da temporada.

Como chega o Fulham

Por outro lado, o Fulham tenta surpreender o City e, para isso, aposta no bom início de temporada da equipe. A equipe vem de uma vitória sobre o Nottingham Forest e mais um resultado positivo neste sábado pode colocar a equipe na briga pela parte de cima da tabela.

No momento, o Fulham é o sexto colocado com 11 pontos em seis jogos, quatro a menos que o líder Liverpool.

Mas, para enfrentar os atuais campeões, o técnico Marco Silva não poderá contar com Cuenca, enquanto o brasileiro Carlos Vinícius aparece como dúvida. Assim, a expectativa é que o time não tenha grandes mudanças em relação aos últimos jogos.

Manchester City x Fulham

7ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 05/10/2024, às 11h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Kovacic e Lewis; Foden, Grealish e Bernardo Silva; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Fulham: Leno; Tete, Bassey, Andersen e Robinson; Berge (Reed), Adama Traoré, Andreas Pereira e Smith Rowe; Jiménez e Iwobi. Técnico: Marco Silva.

Árbitro: Peter Bankes (ING).

VAR: Graham Scott (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.