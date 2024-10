Empresário analisa melhor forma de Gabriel Veron e Cruzeiro renovarem contrato

Atualmente titular no Cruzeiro, o atacante Gabriel Veron tem vínculo com o clube até o final da atual temporada, mas deseja permanecer em Belo Horizonte, segundo o agente do jogador, Fábio Mello.

Aliás, a diretoria do Cruzeiro tem uma compra estabelecida junto ao Porto, clube que detém os direitos do jogador. O valor da negociação por Gabriel Veron pode chegar a 10 milhões de euros (R$ 60 milhões pela cotação atual).

“Ainda não houve conversa para estender o contrato. Minha relação com o Cruzeiro é muito sólida, e o clube terá, da minha parte e do Veron, todas as prioridades para estendermos o contrato”, afirmou o agente do atacante celeste.

No clube português, Veron tem contrato até 2027, mas não vinha sendo utilizado com frequência, o que possibilitou seu empréstimo.

“É o Porto quem controla. O clube está sob nova gestão, com nova comissão técnica, e eu não sei qual o plano com o Veron. O fato é que ele não conseguiu uma sequência por lá, o que está readquirindo aqui. Minha sugestão é estender o empréstimo por um ano, para que ele volte a ser o Gabriel Veron que foi o melhor do mundo no sub-17 anos atrás. Depois, o Cruzeiro pode fazer o investimento. Outra possibilidade é fazermos o investimento agora, trazendo a responsabilidade de retomada para o próprio Cruzeiro, e o Porto fica como parceiro ou sócio”, resumiu o agente.

Números de Veron pelo Cruzeiro

Na temporada, Veron soma 27 jogos, marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência. Ele foi contratado ainda na gestão Ronaldo.

