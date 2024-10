Mirassol x Vila Nova: escalações, onde assistir e arbitragem

Com o acesso à Série A em disputa, Mirassol e Vila Nova se enfrentam neste sábado (5), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão quer voltar a vencer em casa para seguir firme na busca pela Série A em 2025. Com 47 pontos, está ocupando a quarta colocação na tabela. Com o mesmo objetivo, o Tigre se encontra na quinta posição, somando 46. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e também do Premiere.

Como chega o Mirassol

Oscilando no campeonato, o Mira tem duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, empatou com o Sport por 0 a 0, e perdeu a chance de subir para a terceira colocação. Com isso, o time paulista segue na quarta posição, com 47 pontos. O atacante Dellatorre, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo passado, está suspenso e não poderá entrar em campo. Mas o técnico Mozart Santos poderá contar novamente com o meia Neto Moura, que cumpriu suspensão automática.

Como chega o Vila Nova

Somando 46 pontos, a equipe de Goiânia está uma posição abaixo do Mirassol. O Vila chega para o duelo após empatar em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em casa, na última rodada. Há dois jogos sem vencer, a equipe precisar buscar a recuperação fora para não correr riscos de se afastar do G4. O técnico Luizinho Lopes não poderá contar com Elias, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Além do lateral, o volante Arilson é dúvida devido a dores no tornozelo.

MIRASSOL X VILA NOVA

Série B-2024 – 30ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Lucas Gazal e Zeca; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho e Léo Gamalho (Iury Castilho). Técnico: Mozart

VILA NOVA: Dênis Júnior; Alex Silva, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico:Luizinho Lopes

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

