Ex-goleiro da Ponte Preta morre aos 37 anos

O ex-goleiro Daniel Guimarães, vice-campeão da Copa Sul-Americana pela Ponte Preta, em 2013, morreu nesta sexta-feira, aos 37 anos, vítima de um câncer. Ele recebeu o diagnóstico da doença em 2021, quando descobriu um tumor na região do retroperitônio.

Na época do laudo, Daniel interrompeu a carreira, mas voltou um ano e meio depois. Porém, acabou encerrando sua passagem pelo Nacional, de Portugal, para focar no tratamento, em 2023. Ele disputou seis temporadas pelo clube português, com 116 jogos disputados.

Posteriormente ao anúncio da morte do goleiro, o Nacional fez uma postagem nas redes sociais para lamentar a morte e declarar luto.