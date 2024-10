Conmebol anuncia estádio da final da Libertadores

A Conmebol anunciou o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, como a sede da final da Libertadores de 2024, no dia 30 de novembro. Afinal, já se sabia que a capital argentina iria receber a decisão, mas o estádio ainda não tinha informações.

“O Estádio Monumental, com capacidade para mais de 84 mil espectadores, foi escolhido por sua moderna infraestrutura, sua vasta história esportiva e sua capacidade de receber o grande número de torcedores que acompanham os atuais clubes semifinalistas, garantindo assim um cenário com capacidade compatível com a magnitude do evento”, escreveu a Conmebol.

De acordo com a Conmebol, as informações sobre ingressos ficarão disponíveis “em breve”. A entidade, aliás, avaliou três opções – todas na região de Buenos Aires – antes da definição do local. O Estádio Libertadores de América, do Independiente, e o Estádio Diego Armando Maradona, de Estudiantes e Gimnasia y Esgrima, eram possibilidades.

Dono do estádio, o River Plate está na semifinal da competição e encara o Atlético-MG em uma das semifinais. Botafogo e Peñarol estão na outra chave, na disputa por uma das vagas na decisão. Será a primeira vez que o Monumental recebe uma final única da Libertadores, que ocorre desde 2019.

