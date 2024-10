Athletic x Londrina: escalações, onde assistir e arbitragem

O Athletic recebe o Londrina neste sábado (5), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em Sao Joao del Rei, pela sexta e última rodada dos quadrangulares da Série C. Em um grupo embolado, o Esquadrão de Aço é o líder, com sete pontos. O Tubarão, com a mesma pontuação, ocupa a segunda colocação por perder no saldo de gols. Buscando classificação para a Série B e ainda disputar o título da Terceira Divisão, as equipes prometem um jogo quente em Minas Gerais. Confira as principais informações da decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+ e DAZN.

Como chega o Athletic

O time de Minas é o líder do grupo B. Com isso, depende apenas de si para conquistar a classificação e ainda terminar em primeiro na tabela. Um empate já é o suficiente para garantir o acesso. Além disso, disputará a partida em casa, perto de seus torcedores. Na última rodada, foi derrotado pelo Ypiranga, por 2 a 1. Para o confronto, o treinador Roger Silva deve contar com todo o elenco à disposição.

Como chega o Londrina

O Londrina chega embalado para a decisão, já que venceu os últimos dois duelos – contra Ferroviária e Ypiranga. O Tubarão quer aproveitar esse momento para conquistar mais um triunfo fora de casa e garantir a primeira colocação do Grupo B. Claudinei Oliveira, técnico da equipe, não poderá contar com Tauã, já que o volante foi suspenso após três cartos amarelos.

ATHLETIC X LONDRINA

Série C-2024 – 6ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, São João del Rei (MG)

ATHLETIC: Jefferson; Ynaiã, Edson, Sidimar (Danilo) e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Geovane, Denilson e Paul Villero. Técnico:Roger Silva

LONDRINA: Gabriel Félix; Thiago Ennes, Rayan, Rayan Ribeiro e Maurício; Marthã (Pedro Cacho), Kadi e Rafael Longuine; Calyson (Henrique), Daniel Amorim e Iago Teles. Técnico:Claudinei Oliveira

Árbitro:Bruno Arleu de Araujo (FIFA – RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

