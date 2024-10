Inter de Milão x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão e Torino se enfrentam neste sábado, 5 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo acontecerá no Estádio Giuseppe Meazza, casa da Inter, que é a atual campeã e joga como favorita para a partida.

Com 11 pontos, a Inter de Milão iniciou a rodada no G4 e precisa da vitória para não deixar o líder Napoli, que tem 16 pontos e um jogo a mais, se distanciar. O Torino, que começou a competição de forma promissora, também soma 11 pontos e busca os mesmos objetivos que os interistas.

Onde assistir

ESPN4 e Disney+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão, que vem de um 4 a 0 sobre o Estrela Vermelha na Champions, terá um desfalque importante: Nicolò Barella, que ainda se recupera de uma lesão muscular. O técnico Simone Inzaghi deve optar por Frattesi como substituto, embora Zielinski também seja uma possibilidade. No ataque, Marcus Thuram pode ser poupado, abrindo espaço para Teremi ser o companheiro de Lautaro Martínez.

Como chega o Torino

Com a recuperação do goleiro Milinkovic-Savic, que estava se recuperando de uma lesão, o técnico Paolo Vanoli contará com força máxima no Torino. Contudo, permanece a dúvida sobre quem será o companheiro do artilheiro Duván Zapata no ataque, com Sanabria e Adams disputando a vaga.

INTER DE MILÃO X TORINO

7ª Rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 5/10/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, Milão (ITA)

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lisandro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi

Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco e Masina; Lazaro, Ilic, Tameze, Ricci e Sosa; Sanabria e Zapata. Técnico: Paolo Vanoli

Árbitro: Matteo Marcenaro

Auxiliares: Alessandro Giallatini e Filippo Bercigli

VAR: Rosario Abisso

Jogos da 7ª rodada do Italiano

Sexta-feira (4/10)

Napoli 3×1 Como

Verona 2×1 Venezia

Sábado (5/10)

Horários de Brasília

10h – Udinese x Lecce

13h – Atalanta x Genoa

15h45 – Inter de Milão x Torino

Domingo (6/10)

7h30 – Juventus x Cagliari

10h – Lazio x Empoli

10h – Bologna x Parma

