Kovacic e Ederson garante os três pontos do Manchester City

Neste sábado (5/10) no Etihad Stadium, o Manchester City fez jogo irregular diante do Fulham, pela 7ª rodada do Inglês. Afinal, se teve volume e chances de gol, seu ataque foi pouco eficaz. Assim, teve de contar com duas chegadas de seu único volante, Kovacic, para chegar aos gols. Afinal, foram do croata os dois primeiros tentos da equipe. E lá na defesa, os tetracampões deram espaços ao rival londrino, que fez um gol com o brasileiro Andreas Pereira e não chegaram pelo menos ao empate por causa de outro brasileiro: Ederson fez defesas notáveis. No fim, Doku ampliou para os Citizens e o brazuca Rodrigo Muniz fez mais um para o Fulham. Placar final: City 3 a 2.

O Manchester City chega aos 17 pontos, um atrás do líder Liverpool, que venceu o Crystal Palace também neste sábado, fora de casa. O Fulham tem 11 pontos e deve perder o serto lugar ao fim da rodada.

Primeiro tempo: tudo igual

Entre jogadores machucados e aqueles que ganharam descanso no banco, o Manchester City não contou, de início, com Walker, Ake, De Bruyne, Rodri, Doku e Savinho. Contudo, como esperado, teve domínio do jogo, com a posse de bola quase toda a seu favor. No entanto, a defesa dos tetracampeões falhava, especialmente pelo setor direito. Traoré teve duas chances, mas desperdiçou ambas, sendo bem defendido por Ederson.

O gol dos visitantes veio com Jiménez cruzando para a conclusão de Andreas Pereira. No entanto, o City conseguiu o empate aos 32 minutos, com Kovacic chutando de fora da área. A bola desviou na zaga antes de entrar. Tudo igual.

City garante a vitória no segundo tempo

No segundo tempo, o Manchester City continuou buscando o ataque e logo fez seu segundo gol com um chute de fora da área de Kovacic, aos dois minutos. No entanto, a defesa seguia apresentando falhas, e Ederson teve que fazer pelo menos duas boas defesas, sendo uma delas milagrosa.

Na reta final, Doku fez uma boa jogada pela esquerda e ampliou o placar para 3 a 1, o que parecia indicar um fim tranquilo para a partida. Mas, aos 42 minutos, Rodrigo Muniz, que havia começado no banco, aproveitou a falha defensiva dos Citizens para diminuir o placar, que ficou mesmo no 3 a 2.

Jogos da 7ª rodada do Inglês

Sábado (5/10)

Crystal Palace 0x1 Liverpool

Manchester City 3 x2 Fulham

Arsenal x Southampton

Brentford x Wolverhampton

West Ham x Ipswixh

Leicester x Bournemouth

13h30 – Everton x Newcastle

Domingo (6/10)

10h – Aston Villa x Manchester United

10h – Chelsea x Nottingham Forest

12h30 – Brighton x Tottenham

