Saka arrasa e garante a vitória de virada do Arsenal

Não foi nada fácil. Mas o Arsenal conseguiu virar para cima de um de seus mais tradicionais fregueses. Neste sábado (5/10), no Emirates Stadium, fez 3 a 1 no Southampton. E todo crédito para Saka. Neste duelo com gols apenas no segundo tempo, o Southampton saiu na frente com o português Mateus Fernandes. Mas aí Saka apareceu. Fez as jogadas para os gols de Havertz e do brasileiro Gabriel Martinelli, e fez o seu, fechando o placar em 3 a 1.

Assim, o Arsenal chega aos 17 pontos. Divide o segundo lugar com o Manchester City. Está atrás apenas do Liverpool (18 pontos). O Southampton tem apenas um ponto, em penúltimo lugar. E segue com a sua sina diante dos Gunners: jamais venceu o rival como visitante. São 8 empates e 17 derrotas.

Primeiro tempo: Arsenal em cima

Arsenal dominou totalmente o Southampton na etapa inicial, com 70% de posse de 13 finalizações a 2. Jorginho, Sterling e Partey conseguiram finalizações de fora da área, já que o Southampton fechava bem a proximidade do gol. Assim, apesar do domínio e muitos chuveirinhos, o Arsenal não conseguiu sucesso no primeiro tempo.

Segundo tempo: Southampton surpreende

No segundo tempo, o Southampton surpreendeu. Afinal, buscou o ataque com mais ousadia e chegou a mandar uma na trave de Raya, com o português Matheus Fernandes. E, aos oito chegou ao gol. Matheus Fernandes roubou a bola de Sterling no meio de campo e lançou Archer, pela esquerda. O atacante invadiu a área, cortou o marcador e chutou sem chance para Raya.

Virada dos Gunners

Mas a vantagem visitante durou pouco. Aos 12, Havertz deixou tudo igual. Saka recuperou a bola na intermediária de ataque e rolou para Havertz no meio da zaga e na entrada da área, deixar tudo igual. Aos 23, Saka recebeu pela direita, observou a entrada de Gabriel Martinelli pela esquerda e cruzou para o brasileiro pegar de primeira e fazer 2 a 1. No fim, Saka, disparado o melhor em campo, foi premiado fazendo o seu gol e, enfim, fechando o placar.

Jogos da 7ª rodada do Inglês

Sábado (5/10)

Crystal Palace 0x1 Liverpool

Arsenal 3×1 Southampton

Brentford 5×3 Wolverhampton

Manchester City 3×2 Fulham

West Ham 4×1 Ipswich

Leicester 1xo Bournemouth

13h30 – Everton x Newcastle

Domingo (6/10)

10h – Aston Villa x Manchester United

