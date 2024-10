Aston Villa x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Aston Villa e Manchester United medem forças neste domingo (06) pela sétima rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar às 10h, no Villa Park. Pelo menos neste início de temporada, os times estão com ambições diferentes na Premier League.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão da Disney +.

Como chega o Aston Villa

A equipe de Birmingham acorda neste domingo (06) na quinta colocação, com 13 pontos, cinco atrás do líder Liverpool. O pelotão da frente conta ainda com o Manchester City (17), Arsenal (17) e Chelsea (16). Desses, apenas os Blues ainda não jogaram na rodada. O meia escocês McGinn é baixa confirmada para a partida.

Como chega o Manchester United

Maior campeão inglês e mais popular do Reino Unido, o Manchester United tem mais um começo irregular de Campeonato Inglês. Os Red Devils estão em 14º lugar, com apenas sete pontos. Expulso na derrota de 3 a 0 para o Tottenham, o meia português Bruno Fernandes não jogará.

Aston Villa x Manchester United

7ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: domingo, 06/10/2024, às 10h (de Brasília).

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

Aston Villa: Dibu Martínez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Rogers, Barkley, Tielemans, Philogene; Duran, Watkins Técnico: Unai Emery

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Dalot; Mainoo, Ugarte; Casemiro e Garnacho, Rashford; Zirkzee Técnico: Erik ten Hag

Árbitro:Robert Jones

Jogos da 7ª rodada do Inglês

Sábado (5/10)

Crystal Palace 0x1 Liverpool

Manchester City 3 x2 Fulham

Arsenal 3×1 Southampton

Brentford 5×3 Wolverhampton

West Ham 4×1 Ipswich

Leicester 1×0 Bournemouth

13h30 – Everton x Newcastle

Domingo (6/10)

10h – Aston Villa x Manchester United

10h – Chelsea x Nottingham Forest

12h30 – Brighton x Tottenham

