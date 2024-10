Neymar deve comprar ilha paradisíaca em Angra dos Reis

Quem pode, pode. O mais novo sonho de consumo de Neymar – que, segundo o portal de Leo Dias, está prestes a se realizar – é uma ilha situada no Sul Fluminense. Trata-se da luxuosa Ilha do Japão, que já hospedou celebridades, na badalada cidade de Angra dos Reis. De acordo com o colunista, que acompanha o dia a dia de celebridades, a ilha custa cerca de R$ 50 milhões.

Assim, para não gastar essa fortuna sem ter certeza de que vale a pena, Neymar e o sheik Muhammad Binghatti – um renomado investidor imobiliário de Dubai, a capital dos Emirados Árabes – alugaram a ilha para um período de teste. Ele desembolsou R$ 50 mil para permanência entre os dias 9 e 12 de outubro. Desse modo, durante os 3 dias, o jogador pretende decidir se fecha o negócio.

Hospedagem para ricos

A Ilha do Japão já recebeu famosos ricos como Bruna Marquezine (ex de Neymar) e o casal Bruno Gagliasso e Giovana Ewbanck. As diárias na ilha ficam na faixa de R$ 12 mil a R$ 15 mil. Entretanto, podem alcançar até R$ 30 mil na alta temporada.

Na internet, quando se faz uma busca por hospedagem na Ilha do Japão, a informação é de que a propriedade exclusiva e privada abrange 2,5 hectares (25 mil metros quadados), com acomodações de primeira linha para até 10 pessoas.

Luxos à disposição de Neymar

A casa principal tem uma suíte master e uma suíte king, além de três bangalôs com camas king size com vista para o mar. Além disso, o imóvel tem um grande terraço, churrasqueira, piscina e salão.

E não para por aí. A propriedade dispõe de lagoa com peixes, uma área de gazebo ideal para relaxamento e refeições, um deck de solário, jacuzzi ao ar livre com vista para o mar e praia privativa.

