Al-Hilal vence mais uma no Sauditão

O Al-Hilal visitou neste sábado (5/10) o Al-Ahli, em Jedá, no Rei Abdullah, em clássico pelo Sauditão. Para variar, venceu: 2 a 1, de virada. O Ahli saiu na frente com Gabri Veiga, logo aos 11 minutos. Contudo, se fechou e não suportou a pressão dos visitantes, que viraram com gols de Mitrovic. Mas, além do goleador que chega aos 54 gols em 53 jogos pela equipe, um brasileiro mandou bem. Trata-se de Renan Lodi. O lateral-esquerdo fez sua melhor partida desde que chegou ao Alvianil. Apoiou bem e deu passes precisos, incluindo o cruzamento para o tento de Mitrovic.

Esta foi a sexta vitória do Hillal em seis rodadas. Assim, o time do técnico Jorge Jesus e de Neymar (há um ano machucado) segue tranquilo na liderança, com campanha 100% e 18 pontos. o Ahli é apenas o décimo colocado, com sete pontos.

Cristiano Ronaldo marca no Sauditão. É seu gol 905

Ahli na frente, mas Hilal empata

O Ahli saiu na frente com o gol de Gabi Veira, que recebeu pela direita, entrou na área e chutou na saída de Bono. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. Depois, ainda deu Hilal, e Al-Sawasari mandou uma na trave. Renan Lodi fez boas jogadas, e Miorovic chegou até a fazer um gol, que acabou anulado. No fim da etapa, a vantagem era do Al-Ahli, 1 a 0.

No segundo tempo, o Hilal se mostrou mais dominante e conseguiu o empate aos 11 minutos, com Mitrovic escorando um cruzamento preciso de Renan Lodi. A virada veio com um pênalti, aos 32 minutos. O brasileiro Malcom entrou na área e finalizou, mas foi impedido por uma grande defesa de Albansani, que também cometeu uma falta ao levar uma entrada dura de um zagueiro no momento do chute.

Mitrovic cobrou o pênalti duas vezes. Na primeira cobrança, Albansani fez uma boa defesa. Mas se adiantou antes da hora. O juiz mandou repetir a cobrança e, na segunda tentativa, o goleiro conseguiu defender novamente.

No final do jogo, Firmino entrou no ataque do Ahli e quase empatou a partida, mas a bola passou raspando. O jogo terminou com a vitória do Hilal por 2 a 1.