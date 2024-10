Fiorentina x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Um clássico italiano encerra a sétima rodada do Scudetto, neste domingo (06). Afinal, Fiorentina e Milan medem forças às 15h45 (horário de Brasília), no Artemio Franchi, em Florença. As duas equipes estão de olho no G4 do Campeonato Italiano.

Onde Assistir:

Disney + Premium e CNN Esportes transmitem a partida

Confira a classificação do Campeonato Italiano

Como chega a Fiorentina

O volante Mandragora, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada nesta semana. A Viola tem sete pontos e precisa da vitória para se aproximar do G4 da competição. Caso contrário, verá a zona de rebaixamento mais perto.

Como chega o Milan

Os rubro-negros encontram-se em quinto lugar, com 11 pontos, atrás do Napoli (16), Internazionale de Milão (14), Udinese (13) e Juventus (12). Desses, apenas a equipe de Turim ainda não jogou na rodada. Assim, o Milan pode ir a 14 e ficar a apenas dois do líder. Dessa forma, há muito equilíbrio na parte de cima da tabela. Aliás, o Torino é quem está em sexto, com 11.

Para esta partida, o treinador Paulo Fonseca não contará com Bartesaghi (suspenso por expulsão); Bennacer, Calabria, Florenzi e Sportiello, machucados.

FIORENTINA X MILAN

7ª Rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 6/10/2024, 7h30 (de Brasília)

Local: Artemio Franchi, em Florença (ITA)

Fiorentina: De Gea; Martínez Quarta, Comuzzo e Ranieri; Dodô, Cataldi, Bove e Gosens; Colpani e Gudmundsson; Kean Técnico: Raffaele Palladino

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic e Theo Hernández; Fofana e Reijnders; Pulisic, Morata e Rafael Leão; Tammy Abraham. Técnico: Paulo Fonseca

Árbitro: Luca Pairetto

