Com show de Thuram, Inter de Milão vence o Torino no Italiano

A Inter de Milão confirmou o favoritismo e derrotou o Torino por 3 a 2, neste sábado (5), em partida da sétima rodada do Italiano. O dono da noite na Itália foi o atacante Thuram, que fez os três gols. Zapata e Vlasic descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a Inter de Milão pulou para a segunda colocação, agora com 14 pontos, dois atrás do líder Napoli. Já o Torino encontra-se em sexto, com 11. Entre eles, aparecem ainda Udinese (13), Juventus (12) e Milan (11). Esses dois últimos, aliás, ainda jogam na rodada. Portanto, a disputa pela liderança está muito disputada neste início de Campeonato Italiano.

Thuram agora é um dos artilheiros do Italiano, com sete gols em sete jogos. Assim, está empatado com Retegui, da Atalanta. Curiosamente, este também fez três gols neste final de semana.

Confira a classificação completa do Campeonato Italiano

A Inter de Milão, atual campeã italiana, começou com mais posse de bola e troca de passes, mas enfrentando muita dificuldade para furar o bloqueio do time de Turim. No entanto, Maripan foi corretamente expulso aos 20 do primeiro tempo. Foi uma mudança de chave, o suficiente para fazer os milaneses decolarem na partida. No minuto seguinte, quase gol. Aos 24, Dimarco cruzou na cabeça de Thuram, que abriu o placar. Doze minutos mais tarde, foi Acerbi quem cruzou para o italiano naturalizado francês abrir 2 a 0, também de cabeça.

O Torino marcou no minuto seguinte, praticamente na saída de bola, com Zapata. No entanto, a noite era mesma de Thuram, que deu números finais aos 15 do segundo tempo. Na ocasião, aliás, ele marcou após rebote em finalização de Lautaro. Aos 40 do segundo tempo, Vlasic descontou de pênalti.

A Internazionale de Milão de Thuram volta a campo agora só após a Data-Fifa. Assim, visita a Roma no próximo dia 20, às 15h45, pela oitava rodada do Italiano. O Torino, por sua vez, visita o Cagliari no mesmo dia, mas um pouco mais cedo.

Jogos da 7ª rodada do Italiano

Sexta-feira (4/10)

Napoli 3×1 Como

Verona 2×1 Venezia

Sábado (5/10

Udinese 1 x 0 Lecce

Atalanta 5 x 1 Genoa

Inter de Milão 3 x 2 Torino

Domingo (6/10)

7h30 – Juventus x Cagliari

10h – Lazio x Empoli

10h – Bologna x Parma

