Edinson Cavani renova acordo com o Boca Juniors

O experiente centroavante Edinson Cavani garantiu, contratualmente, mais dois anos de vínculo com o Boca Juniors. O acordo entre as partes se tornou oficial nesta semana através dos canais oficiais do Xeneize.

“É um orgulho para mim continuar defendendo essa camisa. A única coisa que posso lhes garantir é que, até o último dia, eu tentarei quantas vezes forem necessárias. Vamos Boca!”, pontuou o atleta charrúa em seu perfil nas redes sociais.

Além de exaltar o contrato mais extenso, Cavani afirmou que tem a intenção de fazer do Boca Juniors seu último clube como profissional. Para ele, retornar ao continente sul-americano, em condições de atuar bem, era algo que ele sempre almejou na trajetória:

“Vou me aposentar aqui. Eu sempre disse que queria voltar para perto de minha casa estando bem o suficiente para jogar. Vivi coisas incríveis nesses 14 meses e o desejo de vencer ainda está intacto.”

Aos 37 anos, Edinson Cavani chegou com caráter altamente badalado diante da larga trajetória na Europa. Porém, na primeira temporada, ele teve sérias dificuldades de adaptação e até mesmo de se adequar ao ritmo de jogo e caráter físico dos demais. Não por acaso, seu nome chegou a circular na janela entre 2023 e 2024 como uma espécie de “moeda de troca”.

Entretanto, neste ano, o uruguaio assumiu papel de protagonismo no sistema ofensivo do Boca. Os números angariados até então demonstram bem isso. Enquanto ele fez 16 partidas com três gols no ano passado, são 27 compromissos em 2024 onde anotou 17 tentos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.