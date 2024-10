Alavés x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O Barcelona visita o Alavés neste domingo (06) pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. A bola vai rolar às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz.

Disney + transmite a partida

Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Os donos da casa encontram-se em 11º, com 10 pontos. Eles devem ter todos os titulares à disposição para o duelo contra o Barcelona. No entanto, o lateral-direito espanhol Novoa e o volante sérvio Sedlar ainda são dúvidas no time comandado por Luis García.