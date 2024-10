Vini Jr faz golaço na vitória do Real Madrid

Valverde e Vini Jr marcaram e o Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0, neste sábado (5/10), pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Vitória merecida diante de um rival que buscou o jogo e que teve boas oportunidades em contra-ataques para também balançar a rede. Vini fez uma de suas melhores partidas na temporada. Afinal, mandou bem tanto jogando na sua especialidade, pela esquerda quase um ponta, como centralizado perto da área. Foi nessa função que chutou uma bomba para fazer belíssimo gol.

No fim do jogo Vini, sentindo o ombro direito, foi substituído por Arda Güller. Já Carvajal nos acréscimos, sofreu lesão no joelho direita, após uma dividida, e saiu de maca aos prantos. Mas corre risco de perder a temporada.

Real e Barça na briga pela ponta

Com os três pontos, o Real Madrid, que é o atual campeão de La Liga, segue próximo do líder Barcelona. Afinal, tem os mesmos 21 pontos dos Catalães. Porém, o maior rival ainda não jogou na rodada. Neste domingo, vai até o País Basco enfrentar o Alavés. Já o Villarreal, que faz ótima temporada, está em terceiro lugar com 17 pontos.

Ex-Real Madrid, Cristiano Ronaldo marca o seu gol 905 na carreira

Valverde coloca o Real Madrid na frente

O primeiro tempo foi equilibrado. O Villarreal conseguiu fechar bem os espaços e oferecer perigo em contra-ataques. O Real Madrid, com Vini Jr. tentando sempre achar Mbappé, estava sem eficácia dentro da área. No entanto, os donos da casa foram para o intervalo em vantagem. Aos, 13 Modric cobrou um escanteio rasteiro pela direita, direcionado à entrada da área. Bellingham fez o corta-luz para o chute de Valverde, que bateu na zaga e morreu no canto direito do goleiro Conde. Pouco depois o Villarreal mquase empatou com Barry, de cabeça. Mas a bola foi trave de Lunin.

Vini Jr: gol e susto

No segundo tempo, o Real seguiu com dificuldade de conseguir sucesso dentro da área. Dessa forma, o jeito era tentar de fora da área. Deu certo aos 28 minutos. Após mais de um minuto tocando a bola para achar espaços. Valverde viu Vini centralizado como um 9. Ele recebeu e mandou de fora da área. Golaço.

O craque brasileiro sairia aos 35 minutos sentindo o ombro direito. Mas aparentemente não será problema para se apresentar para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira. Bem diferente de Alisson. O goleiro do Liverpool sentiu a coxa no jogo de deste sábado de sua equipe. Assim, Dorival Júnior teve de fazer a desconvocação e chamou Werverton, do Palmeiras, para o seu lugar.

Jogos da 9ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (4/10)

Leganés 0x0 Valencia

Sábado (5/10)

Espanyol 2×1 Mallorca

Getafe 1×1 Osasuna

Valladolid 1×2 Rayo Vallecano

Las Palmas 0x1 Celta

Real Madrid 2×0 Villarreal

Domingo (6/10)

Girona x Bilbao

Alavés x Barcelona