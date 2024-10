Vasco vence o Flamengo na Gávea e abre vantagem na final do carioca Sub-20

O Vasco foi até a Gávea neste sábado (5) e derrotou o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. O Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 e, no jogo de volta, poderá empatar para garantir o título.

Aliás, Cruz-maltino abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, GB tirou o zero do placar. Assim, o Mengão buscou o empate na segunda etapa, com Felipe Teresa. Por fim, Bruno Lopes acertou belo chute e desempatou, dando a vantagem para o Vasco.

Para ser campeão, o Flamengo precisará vencer por dois gols de diferença. Se vencer por apenas um, a decisão irá para as penalidades máximas. O Rubro-Negro não conquista o título da categoria desde 2019, mas em 2024 já venceu a Libertadores e o Mundial Sub-20.

Já o Vasco defende o título, ao ser campeão na temporada passada, também em uma final contra o Flamengo. A partida de volta será no Estádio de São Januário, no sábado (12).

