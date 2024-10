Nacional x Benfica: onde assistir, escalações e mais

Na caça ao líder, o Benfica visita o Nacional neste domingo (6), às 14h (de Brasília), na Ilha da Madeira, pela 8ª rodada do Campeonato Português. O time comandado por Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, é o terceiro colocado. Portanto, é o favorito no confronto diante do modesto adversário, que soma apenas cinco pontos em sete partidas.

Veja a classificação do Campeonato Português!

Onde assistir

O jogo terá transmissão na plataforma de streaming Disney + (apenas para o plano Premium).

Como chega o Benfica?

O Benfica ganhou ânimo para disputar o título português após os recentes resultados na temporada. O time de Lisboa chega embalado pela goleada por 4 a 0 no Atlético de Madrid, da Espanha, pela Liga dos Campeões, e carrega o favoritismo para a partida. Aliás, a goleada sobre a equipe espanhola não foi a única nos últimos jogos. Recentemente, os Águias também atropelaram o Santa Clara (4 a 1) e Gil Vicente (5 a 1) pelo Campeonato Português.

Como chega o Nacional?

Com apenas cinco pontos conquistados em sete partidas, o Nacional é candidato a ser rebaixado para a segunda divisão portuguesa. A missão contra o Benfica não será fácil. Portanto, o técnico Tiago Margarido pode fazer mudanças pontuais para tentar dificultar a vida de um dos candidatos ao título da temporada e evitar uma nova goleada, como aconteceu diante do Sporting quando perdeu por 6 a 1.

Nacional x Benfica

8ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 06/10/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio da Madeira, na Ilha da Madeira, em Portugal

Nacional: França; Garcia, Santos, Vitor e Gomes; Soumaré, Dias e Esteves; Appiah, Butzke e Thomas. Técnico: Tiago Margarido

Benfica: Trubin, Bah, Otamendi, Tomás Araújo e Carreras; Florentino, Aursnes e Kökçü; Di María, Pavlidis e Aktürkoğlu. Técnico: Bruno Lage

