Gabriel Milito se diz preocupado com falhas do Atlético-MG no Brasileirão

O técnico Gabriel Milito viu o Atlético-MG empatar em 2 a 2 com o Vitória, na tarde deste sábado (5), na Arena MRV, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo se afastou ainda mais do G6 e agora ocupa a nona colocação, somando 37 pontos. Na coletiva pós-jogo, o técnico se mostrou frustado com o resultado.

“No primeiro tempo, fomos claramente dominadores do jogo. Não acho que o time achou que podia relaxar. A verdade é que temos concedido gols totalmente evitáveis e nós já falamos sobre isso. Dói muito jogarmos um tempo como jogamos e um segundo como o que jogamos, sobretudo sobre as chances (dadas ao Vitória). Foi uma constante durante todo o Brasileirão. Hoje, uma vez mais, pagamos muito caro pelos erros próprios”, desafou Gabriel Milito no início da entrevista.

A equipe, jogando em casa, abriu uma vantagem de 2 a 0 na partida, porém cedeu o empate ao adversário na segunda etapa, com os dois gols marcados em menos de cinco minutos, aos 64 e aos 68. O técnico falou sobre as falhas que resultaram no placar final e ainda relembrou o jogo anterior, contra o Palmeiras.

“Isso é um aspecto que me preocupa. Ganhando de 2 a 1 em casa, isso (contra-ataque) não pode acontecer. Como aconteceu no jogo anterior, contra o Palmeiras, onde tínhamos o jogo controlado e, com um pênalti, terminamos perdendo”, disse o técnico.

