Vitória do Ituano sobre o Guarani é marcada por confusão no fim

Em confronto direto contra o rebaixamento para a Série C, o Ituano venceu o Guarani por 1 a 0 neste sábado (5), no Estádio Novelli Júnior, pela 30ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, o time de Itu subiu para a 18ª posição, somando 31 pontos. Por outro lado, o Bugre amarga mais uma derrota e segue na lanterna da tabela, com 25.

José Aldo marcou o gol da partida, de pênalti, aos 19 minutos do segundo tempo e garantiu a importante vitória para os donos da casa. Já no fim da partida, nos acréscimos da segunda etapa, se iniciou uma briga generalizada, após o atacante Leozinho, do time rubro-negro, aplicar uma carretilha.

Com isso, os jogadores do Guarani não gostaram do lance de efeito e foram para cima do camisa 17. A confusão durou mais de três minutos e rendeu dois cartões amarelos, para o próprio Leozinho e Pegorari, goleiro do Bugre.

Próximos jogos de Ituano e Guarani

Em mais um confronto direto contra a zona de rebaixamento, o Guarani visita o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), pelo jogo adiado da 23ª rodada da Série B. Enquanto isso, o Galo de Itu visita o Brusque, na segunda-feira (14), às 18h30, no Estádio Augusto Bauer.

