Em jogo movimentado, Vasco empata com Juventude e frustra torcida em São Januário

Em jogo bastante movimentado, o Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude na noite deste sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edson Carioca abriu o placar para os visitantes, mas Payet deixou tudo igual ainda no primeiro tempo em São Januário. Souza foi expulso por carrinho em Carrillo, mas os gaúchos, com um jogador a mais, não aproveitaram a superioridade numérica.

Com o resultado, o Cruz-Maltino aparece com 37 pontos, em nono na tabela, e segue na árdua luta para se aproximar do G6. Por outro lado, o Papo chega a 34 pontos, na 14ª posição.

Toma lá, dá cá

O Juventude tomou a iniciativa e abriu o placar logo aos três minutos, quando Edson Carioca superou Maicon e Piton com facilidade para balançar a rede. O Vasco, porém, mostrou poder de reação em arremates de Hugo Moura e Payet. E foi justamente da dupla que veio a jogada do gol de empate. O volante fez bom desarme na entrada da área e tocou para o francês, que cortou o defensor e anotou um bonito gol. A partir daí, os times revezaram em ações de ataque e em erros. Os gaúchos foram um pouco melhores, mas esbarraram nem duas boas defesas de Léo Jardim. Os donos da casa reagiram em finalizações de Hugo Moura.

Vasco ainda pior

O Vasco fez uma primeira etapa pior do que a primeira. Com os gritos das arquibancadas, o time apressou as jogadas como se precisasse dar uma resposta imediata. Assim, faltou capricho para selecionar as melhores opções ofensivas, o que facilitou a retaguarda adversária. Por outro lado, o Juventude explorou os espaços deixados pelos cariocas e só não voltou a comandar o placar em razão de outras duas intervenções do goleiro vascaíno. Para piorar, Sousa entrou aos 34 minutos e foi epxulso aos 38′ por carrinho forte em Mandaca. Com um jogador a menos, coube ao Vasco se defender. Nos acréscimos, Piton salvou na pequena área após escanteio.

VASCO 1×1 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 29ª Rodada

Data: 05/10/2024 (sábado)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 18.036 presentes

Gols: Edson Carioca, 3’/1°T (0-1); Payet, 10’/1°T (1-1).

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique, 20’/2°T), Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza (Souza, 38’/2°T), Emerson Rodríguez (Leandrinho, 12’/2°T) e Payet (Philippe Coutinho, 20’/2°T); Maxime Dominguez (Rayan, 12’/2°T) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas (Ewerthon, 20’/2°T), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel (Lucas Freitas, 35’/2°T); Dudu Vieira, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca (Erick, 20’/2°T) e Gilberto (Rony Carrillo, intervalo). Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Nailton Júnior De Sousa Oliveira (CE) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Cartões Amarelos: Maxime Dominguez (VAS); Gilberto, Zé Marcos (JUV)

Cartões Vermelhos: Souza, 38’/2°T (VAS)*

* Por entrada de carrinho com força desproporcional no joelho de Carrillo.

