Com lesão na cervical, Vini Jr será cortado da Seleção

O atacante Vini Jr será cortado da Seleção Brasileira, de acordo com a “ESPN”. Afinal, o Real Madrid divulgou neste domingo (6) um laudo médico informando que o jogador está com uma lesão cervical (região entre o ombro e o pescoço).

Dessa forma, não terá condições de entrar em campo nos dias 10 e 15 deste mês, contra Chile e Peru, respectivamente. Inclusive, a tendência é que a CBF anuncie em breve o substituto de Vini Jr para os próximos compromissos da Seleção Brasileira.

Vini Jr saiu machucado da vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Villarreal, no último sábado (5), pelo Campeonato Espanhol. Apesar da lesão, ele marcou um golaço e ajudou os merengues a se reaproximarem do líder Barcelona. O Real, aliás, não fez nenhuma projeção para o retorno do camisa 7 aos gramados.

Vini Jr será o quarto jogador a ser cortado nesta convocação de Dorival Júnior. Antes, Alisson foi substituído por Weverton; Arana foi cortado e viu Alex Telles entrar em seu lugar e Beraldo substituiu o lesionado Bremer.

Vini Jr, o Brasil precisa das vitórias para não voltar a se complicar nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira está em quinto lugar, com 10 pontos, apenas um a mais do que o Paraguai, sétimo lugar e primeiro fora do G6.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.