Após jogo 300, Gabi recebe elogios de amigo e chefe Filipe Luís

O atacante Gabigol passou em branco na vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Bahia. No entanto, após a partida, recebeu muitos elogios do amigo, ex-companheiro e agora seu técnico Filipe Luís. O novo comandante do Fla, aliás, enalteceu a aplicação tática do camisa 99 no duelo na Fonte Nova.

“Eu conheço o Gabriel. Muito bem. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo. Ele fez tudo que pedi. Jogador tem fase melhor e pior”, comentou Filipe Luís.

Filipe e Gabriel jogaram juntos no Flamengo entre agosto de 2019 e dezembro do ano passado. O agora treinador do Fla, portanto, conhece Gabi como poucos. Por isso, afirma: o atacante vai voltar a balançar as redes. O último gol foi na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, no dia 20 de julho.

“Na hora que a bola começar a entrar e ele puder se desenvolver mais, agora vamos ter tempo para treiná-lo. Acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido. No futebol, é muito difícil você estar com confiança, mas é muito rápido para perder. Ele está no processo de recuperar confiança, de ter aquela força para fazer gols. Eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores gostam dele. Com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. Vou fazer de tudo para ele, Bruno, Carlinhos e Plata possam crescer junto com a equipe”, acrescentou Filipe.

Jogo 300

Além da confiança do novo comandante, Gabigol tem outro motivo para levar a partida contra o Bahia com carinho. Afinal, foi a partida 300 dele pelo Flamengo. Desde janeiro de 2019, são 14 títulos (incluindo duas Taças Guanabara), 183 vitórias, 60 empates e 57 derrotas.

O atacante está entre os 50 atletas que mais defenderam o Flamengo na história do clube. E, de quebra, está entre os maiores artilheiros do Rubro-Negro: sexto, com 157 bolas na rede. Assim, é um dos maiores ídolos do clube. Gabigol, no entanto, tem contrato até dezembro deste ano e, ao que tudo indica, não terá o vínculo renovado.

